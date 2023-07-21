Применение ядерного оружия Россией на Украине маловероятно. Во всяком случае, американские спецслужбы не видят признаков соответствующей подготовки со стороны Москвы. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на форуме, который организовал Аспенский институт, Бернс подчеркнул, что в США пристально следят, как развиваются события на Украине и идёт ли подготовка со стороны России к применению ядерного оружия. Пока таких признаков не выявлено, добавил директор ЦРУ. Бернс также подчеркнул, что “бряцать ядерным оружием” – безответственное занятие.

О том, что Россия может применить на территории Украины ядерное оружие стали говорить ещё на старте специальной военной операции. Тогда и позже президент Владимир Путин отмечал, что Россия для защиты своего суверенитета будет использовать все имеющиеся возможности, не уточняя при этом будет ли задействован ядерный потенциал страны. В МИД России тогда заявляли, что условия, когда Москва может применить ядерное вооружение описаны в соответствующей доктрине.