Идти в атаку всегда сложнее, чем находиться в обороне. В этой связи власти США знали, что украинское контрнаступление будет идти не спеша. Об этом заявил Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс – сообщают “Известия”.

Во время своего выступления на форуме, который организовал Аспенский институт, Бернс сообщил, что медленное контрнаступление ВСУ никого не должно удивлять. Глава американского разведывательного ведомства также указал, что у российских войск сейчас есть существенное преимущество – слаженная оборона и минные поля, которые готовились на протяжении нескольких месяцев.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. Однако за прошедшее время украинская армия не смогла добиться каких-либо серьёзных успехов на фронте. В то же время ВСУ понесли серьёзные потери, как в военной технике (преимущественно западной), так и в живой в силе.