Как сообщает издание News.ru, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы помогает снижение потребление сахара, соли, отказ от фаст-фуда и высококалорийных продуктов. Кроме того, по словам врача-диетолога Натальи Лазуренко, на состояние кровеносных сосудов благотворно влияет употребление сезонных фруктов и овощей.

Эксперт рассказала, что гипертоникам стоит в своем рационе делать упор на яблоки, черную смородину, крыжовник, огурцы и свеклу. Диетолог подчеркнула, что огурцы прекрасно насыщают организм влагой, но при этом не повышают в крови уровень глюкозы и инсулина. В черной смородине содержится большое количество антиоксидантов. Именно эти вещества тонизируют внутренние стенки кровеносных сосудов.

Также, по словам Лазуренко, многие забывают, что гипертоникам следует употреблять достаточное количество чистой воды. Теплая негазированная вода выводит желчь и налаживает работу ЖКТ. А вот по поводу специй диетолог отметила, что гипертоникам следует их употреблять очень ограниченно. Ведь многие приправы способны негативно повлиять на тонус сосудов.