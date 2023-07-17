Диетолог Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые способствуют набору лишней массы тела.

Она объяснила, что соки содержат много углеводов, примерно от 10 до 15 г на 100 г сока, что соответствует двум-трем чайным ложкам сахара. Средняя порция сока составляет около 350 г, поэтому в ней может содержаться до 10 чайных ложек сахара. Такое количество сахара стимулирует быстрый набор веса и ведет к проблемам со здоровьем.

Диетолог также призвала отказаться от замороженных смузи из-за высокого содержания углеводов, среди которых простые сахара.

Она также указала, что роллы, состоящие в основном из риса, имеют высокое содержание углеводов, что делает их калорийными блюдами. Роллы можно употреблять в качестве обеда, но на ужин лучше выбирать более диетические блюда.

Помимо этого, Тихомирова отметила, что макароны с соусом, лазанья, паста и плов также ведут к избыточному весу, так как богаты углеводами.