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Употребление сахара губительно действует на человеческий организм и приводит к преждевременному старению. Он дает лишние калории, которые преобразуются в жир и способствуют быстрому увеличению веса, рассказал диетолог Артем Верис.

Менеджер компании FITKIT, которая производит протеиновые десерты, пояснил, что даже небольшая порция сладкого провоцирует скачок глюкозы в организме. Из-за этого вырабатывается потеря чувствительности к инсулину и, как следствие, развивается сахарный диабет.

Кроме того, чрезмерное употребление сахара является причиной развития кариеса, кожа становится тусклой и вялой, так как эластин и коллаген, отвечающие за ее состояние, изменяют свои характеристики. Хроническая сонливость также является следствием потребления сахара, поэтому нужно как можно скорее полностью от него отказаться. Не стоит также злоупотреблять овощами и фруктами, в которых тоже содержатся углеводы.

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