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Ребенка, который был выброшен на мусорник в Челябинке, хочет удочерить семейная пара. Отмечается, что родителями ребенка являются бездомные, которые в такой способ решили избавиться от малютки. Сейчас будущие приемные родители оформляют документы для предварительной опеки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

Напомним, что новорожденная девочка была найдена 26 мая на контейнерной площадке в районе магазина «Золотое яблоко» в Челябинске. Родители новорожденной – бездомные. Они выбросили ребенка в мусорный контейнер.

Сейчас малышка находится в медучреждении. Но уже скоро она окажется в новой семье. Будущими родителями уже оформляются необходимые документы. Биологический отец девочки сейчас находится под стражей. Центральный суд  продлил срок его содержания.

Ранее сообщалось, что на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы был найден годовалый ребенок. Отмечается, что малыша нашли прохожие, которые и обратились в правоохранительные органы.

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