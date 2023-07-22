Любые сладости, алкоголь и фастфуд негативно влияют на мужскую потенцию, сообщил дерматовенеролог Роман Иванов в интервью порталу Gazeta.ru.

Он пояснил, что в фастфуде содержатся усилители вкуса, трансжиры, простые углеводы, которые повышают уровень холестерина в организме. Следствием этого является ожирение и атеросклероз, снижающие потенцию.

Достаточно съесть всего один гамбургер, чтобы снизить на 25 процентов уровень тестостерона, как раз и отвечающего за сексуальное желание мужчин.

На 23 процента либидо снижают бутылок пива. Очень вредными для потенции являются разнообразные сладкие газировки, магазинный сок в пакетах и кондитерские изделия. Они не только влияют на потенцию, но и провоцируют риск развития сахарного диабета, так как вызывают мгновенный скачок инсулина.