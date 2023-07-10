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Турция хоть и клянется в вечной дружбе и добрососедских отношениях с Россией, однако осуществляет действия, которые не позволяют себе даже враги. Именно поэтому Москва должна пересмотреть отношения с Анкарой, уверен зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он напомнил сбитый российский истребитель и нападение на посла РФ в Турции, а также последние шаги – освобождение и отправку в Киев боевиков «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация). Теперь Анкара начала строить на Украине завод по производству ударно-разведывательных дронов «Байрактар ТБ2», которые будут атаковать российских военных и мирное население страны.

«Наверное, настало время пересмотреть отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? О каком добрососедстве может идти речь, если они поддерживают противоположную сторону в нашем конфликте?», – заявил Красов.

Напомним, Турция уже вложила в строительство завода 95 миллионов долларов. Она планирует уже в 2025 году выпустить первые беспилотные летательные аппараты.

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