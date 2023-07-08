Соединенные Штаты ждет расплата за решение отправить на Украины кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

Источник заявил, что США принимают откровенно античеловечные решения. Американский лидер Джо Байден ослеплен своим необузданным стремлением уничтожить грязными руками киевского режима и его вожака Владимира Зеленского весь ненавистный для него славянский мир, что готов переходить границы дозволенного.

Но США поплатятся за свои действия. Уже сейчас многие виды вооружений, которые Вашингтон поставляет Киеву, используются в Европе и в других регионах планеты.

«Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение», – заявил Шеремет.

Ранее сенатор Совфеда Константин Косачев назвал кассетные боеприпасы «чудовищным оружием», а также заявил, что теперь Вашингтон несет полную ответственность за каждую жертву этих бомб, которые Киев будет использовать против мирных граждан.