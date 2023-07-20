Олимпийская чемпиона Елена Исинбаева не поддержала проведение Россией специальной военной операции на Украине и уехала в Испанию. Ее действия прокомментировал депутат Госдумы Николай Валуев. Он призвал «перевернуть страницу».

«Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было во время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить», — цитирует Валуева Gazeta.ru.

Заявление Исинбаевой о том, что она никакого отношения не имеет к политике и российским ВС, могло быть сделано, так как спортсменка входит в состав Международного олимпийского комитета и имеет недвижимость в Европе, отметил Валуев. Но при этом призвал не надеяться, что прыгунья будет становиться на защиту интересов России в МОК.