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Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что от поставок кассетных боеприпасов Киеву больше всех пострадают украинцы. Он обратился к ООН с требованием «остановить это безумие», передает РИА Новости.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», – говорится в посте политика в социальной сети Twitter.

Напомним, что европейские страны продемонстрировали неоднозначную реакцию на решение Соединенных Штатов отправить на Украину кассетные боеприпасы. Против этой затеи выступили 38 правозащитных организаций, ООН, а также Австрия и Германия.

Кассетные бомбы запрещены международными конвенциями. Это неизбирательное вооружение, которое предназначено для нанесения ударов по площадям. При этом оно уничтожает все живое, что находится на обстреливаемых территориях.

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