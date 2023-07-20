Угрозы Украины судоходству в Черном море, а также «запреты» на проход кораблей через Керчь-Еникальский пролив – это не более, чем жест отчаяния, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Напомним, Минобороны Украины практически повторило российское заявление о том, что любые суда, которые заметят движущимися к российским портам, будут подозреваться в перевозке военных грузов «со всеми вытекающими последствиями».
По словам Белика, Киев бесится из-за того, что теперь не может перевозить зерно по ранее используемому коридору.
«Сегодняшний демарш Украины – это ярость от отчаяния, что мы четко дали понять, что больше военных грузов по так называемому зерновому коридору Киев не получит. Поэтому Зеленский в ярости и отдал приказ своим военным сделать хоть что-нибудь, пойти на любую провокацию, с целью атаковать гражданские корабли, идущие под нейтральным флагом, лишь бы только снова открыть себе коридор для поставок оружия», – цитирует парламентария РИА Новости.