Угрозы Украины судоходству в Черном море, а также «запреты» на проход кораблей через Керчь-Еникальский пролив – это не более, чем жест отчаяния, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Напомним, Минобороны Украины практически повторило российское заявление о том, что любые суда, которые заметят движущимися к российским портам, будут подозреваться в перевозке военных грузов «со всеми вытекающими последствиями».

По словам Белика, Киев бесится из-за того, что теперь не может перевозить зерно по ранее используемому коридору.