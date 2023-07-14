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Исполнитель Гарри Поттера в одноимённой серии фильмов Дэниел Рэдклифф поделился своими ожиданиями от сериала о мальчике-волшебнике. Он надеется, что фанаты книг Джоан Роулинг будут в восторге – вероятно, в сериале покажут много того, чего не было в фильмах, или то, что из них вырезали. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание Variety.

Сериал о Гарри Поттере, вероятно, выйдет на экраны, в 2025 или 2026 годах. Пока стриминговый сервис HBO Max показал только первый тизер. Предполагается, что сериал будет выходить в течение 10 лет и с самого начала расскажет историю знаменитого мальчика-волшебника. По словам Рэдклиффа, наконец-то фанаты получат ту версию, которую хотели увидеть, а новое поколение сможет познакомиться с историей.

Сам Рэдклифф в сериале вряд ли появится. До этого он уже заявлял, что у него нет желания участвовать в съёмках. В своё время Рэдклиффу пришлось немало потрудиться, чтобы не остаться актёром одной роли.

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