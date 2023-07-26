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В официальном магазине приложений для пользователей iPhone клиенты российского Альфа-Банка могут скачать и установить альтернативную программу «Деньги в порядке», чтобы в полной мере пользоваться услугами интернет-банкинга.

Два предыдущих приложения от Альфа-Банка были удалены из AppStore из-за введенных против российского финансового учреждения санкций со стороны США. О наличии третьей версии приложения в официальном магазине Apple клиенты российского банка узнали из официальной почтовой рассылки.

Приложение «Деньги в порядке» стало доступно для скачивания с 26 мая, и оно полностью повторяет функционал удаленного официального приложения. С его помощью клиенты Альфа-Банка могут переводить деньги, оплачивать покупки, а также вести чат с технической поддержкой сотрудников банка.

Напомним, что еще в апреле прошлого года российские финансовые учреждения Альфа-Банк и Сбер попали под санкции США и ЕС. Активы указанных банков были заблокированы на территории стран, которые ввели санкции.

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