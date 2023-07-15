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Главком ВСУ Валерий Залужный сильно ошибается, когда заявляет, что Украине нужны F-16 для успеха в контрнаступлении. На самом деле эти истребители ничем не помогут ВСУ, пишет Defense News.

Киев вряд ли получит большое количество натовских боевых самолетов. А в небольшом они будут абсолютно бесполезны. Эффективность зенитных ракет российской ПВО значительно выше, чем у вооружения F-16, поэтому ВСУ быстро растеряют все истребители.

Кроме того, появление самолетов в распоряжении украинской армии заставит Россию действовать более активно, что приведет к увеличению потерь ВСУ, считают авторы публикации Келли Грико и Максимилиан Бремер.

Напомним, Залужный заявлял, что для успешного контрнаступления Украине не хватает прикрытия с воздуха. Его могли бы обеспечить истребители F-16.

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