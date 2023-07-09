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На Сватовском-Кременном направлении ВСУ попытались перейти к атакующим действиям, но закончилось это плачевно. Греческий портал DefenceNet рассказал, что подразделение десантников украинской армии попало в плен к российским ВС, а бронетехника была уничтожена.

Боевики 66-й механизированной бригады ВСУ сумели продвинуться немного вперед на линии Краснореченское-Карамзиновка, в районе Белогоровки штурмовые подразделения предприняли попытку выйти на Шипиловку, а под Невским сразу несколько бригад атаковали позиции российских войск. Но говорить о заметных успехах не приходится.

Последствия наступления сложно назвать удачными, так как ни на одном из направлений прорвать линию обороны ВС РФ у Киева не получается. Мало того, в плен попали украинские десантники, которые к тому же потеряли бронетехнику, разгромленную российскими военными.

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