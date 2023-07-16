В Сети появилось видео, на котором группа дайверов у побережья Тайваня наткнулась на огромную «рыбу судного дня» или «рыбу весло». Согласно японской мифологии, данная рыба поднимается с морского дна только в преддверии землетрясения. Об этом в своем материале сообщает издание “Российская газета” со ссылкой The New York Post.

На опубликованных кадрах, можно заметить большие отверстия в теле гигантской рыбы. По мнению экспертов, данные следы на теле рыбы являются результатом атаки со стороны акулы-резака, которая обычно выковыривает куски плоти из тел своих жертв.

Обнаруженная дайверами рыба достигает в размерах два с половиной метра. При этом «рыба судного дня» может вырастать до шестнадцати метров в длину, что делает ее самой длинной из всех известных науке костных рыб.

Обычно данный вид рыб обитает на глубине от 200 до 1000 метров. Поэтому выход гигантской сельди на поверхность для многих жителей региона является предвестником плохих событий. Однако, по мнению профессора ихтиологии в университете Кагосима Хироюки Мотомуры, обычно рыбы данного вида поднимаются на поверхность, когда их состояние очень плохое. Именно поэтому их очень часто обнаруживают мертвыми, причем это никак не связано с землетрясениями, резюмировал эксперт.