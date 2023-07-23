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Жесткая антироссийская политика Польши оставила ее без газа и нефти. Сейчас стране придется самостоятельно искать энергоресурсы, что не так просто сделать.

Польские эксперты уверены, что энергетический коллапс в стране должен был свершиться еще в прошлом году. Однако теплая и мягкая зима выручила Польшу. Однако помогло это ненадолго, так как теперь Варшаву ожидает новая гонка за энергоресурсами, сообщает издание «Известия».

Польша уже построила газопровод Baltic Pipe, но газа из Норвегии она будет получать недостаточно, чтобы удовлетворить все свои потребности. Также идет строительство терминала в Свиноуйсьце для поставок СПГ из США и других стран.

Проблемой Варшавы являются еще и самые маленькие в Европе подземные хранилища. Они способны уместить не более 15 процентов от годового потребления Польшей голубого топлива. Это означает, что в случае любого форс-мажора, которым может оказаться сбой в поставках или просто холодная зима, кризис неминуем. Именно поэтому страна ищет дополнительные источники газа. Она даже намеревается подключиться к газопроводу НАТО, который создавался для поставок топлива в западноевропейские страны.

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