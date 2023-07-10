В мае 2021 года шоумен Давид Манукян стал ведущим скандального проекта «Дом-2», сменив в этом амплуа свою уже бывшую возлюбленную Ольгу Бузову. Но уже 9 июля 2023 года на прощальном лобном он объявил, что уходит, передает «Пятый канал».

Напомним, что Дава занял место ведущего сразу после расставания с Бузовой, что возмутило поклонников, посчитавших подобные действия шоумена нескромными. Сама Ольга была возмущена и даже обвинила в предательстве подругу Ксению Бородину за то, что та осталась работать с Манукяном в проекте.

Ведущий не объяснил свой уход, но участница «Дома-2» Либерж Кпадону считает, что он просто решил дальше развиваться как творческая личность. Поэтому не исключено, что вскоре Дава появится в новых проектах и порадует поклонников новыми музыкальными композициями.