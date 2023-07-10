ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В мае 2021 года шоумен Давид Манукян стал ведущим скандального проекта «Дом-2», сменив в этом амплуа свою уже бывшую возлюбленную Ольгу Бузову. Но уже 9 июля 2023 года на прощальном лобном он объявил, что уходит, передает «Пятый канал».

Напомним, что Дава занял место ведущего сразу после расставания с Бузовой, что возмутило поклонников, посчитавших подобные действия шоумена нескромными. Сама Ольга была возмущена и даже обвинила в предательстве подругу Ксению Бородину за то, что та осталась работать с Манукяном в проекте.

Ведущий не объяснил свой уход, но участница «Дома-2» Либерж Кпадону считает, что он просто решил дальше развиваться как творческая личность. Поэтому не исключено, что вскоре Дава появится в новых проектах и порадует поклонников новыми музыкальными композициями.

«Он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше», – сообщила девушка.

Вам может понравиться

Bloomberg: китайские ученые провели испытания материала, способного защитить ледники от таяния

Группа ученых из Китая провела полевые испытания материала собственной разработки, который предназначен для замедления таяния ледников. Об этом в своей статье сообщает агентство Bloomberg. Группа исследователей под руководством доцента Нанкинского

Президент Турции Эрдоган: Киев имеет право стать членом блока НАТО

В пятницу 7 июля в особняке Вахдеттин в Стамбуле прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Украины Владимиром Зеленским. По итогу переговоров Эрдоган заявил, что Киев имеет

Умер актер Юрий Брылинский из сериала «Роксолана» и фильма «Под созвездием Близнецов»

На 82-м году жизни скончался советский и украинский актер театра и кино Юрий Брылинский-Драпан. Он был известен российскому зрителю по сериалу «Роксолана». Также он играл в таких проектах, как «Под