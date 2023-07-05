Российская разведка чрезвычайно активно действует на Украине, что позволяет ей получать огромные массивы информации. В том числе и той, которую передают Киеву Соединенные Штаты, сообщает издание Newsweek.

Авторы публикации со ссылкой на разведывательные структуры США заявили, что практически любые данные, которыми Вашингтон делится с Украиной, практически сразу оказываются в распоряжении российской разведки.

Кроме того, разведывательные службы РФ активно работают в восточноевропейских государствах. Особый интерес для них представляют страны, которые граничат с Украиной. Такой охват позволяет получать разведданные с разных сторон и на их основе планировать военные операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву информацию о взлетах российских стратегических бомбардировщиков и пусках ракет.