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Российская разведка чрезвычайно активно действует на Украине, что позволяет ей получать огромные массивы информации. В том числе и той, которую передают Киеву Соединенные Штаты, сообщает издание Newsweek.

Авторы публикации со ссылкой на разведывательные структуры США заявили, что практически любые данные, которыми Вашингтон делится с Украиной, практически сразу оказываются в распоряжении российской разведки.

Кроме того, разведывательные службы РФ активно работают в восточноевропейских государствах. Особый интерес для них представляют страны, которые граничат с Украиной. Такой охват позволяет получать разведданные с разных сторон и на их основе планировать военные операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву информацию о взлетах российских стратегических бомбардировщиков и пусках ракет.

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