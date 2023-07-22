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Угрозы Киева «загнать в угол» российский Черноморский флот – это всего лишь амбиции, которым не суждено сбыться, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что в распоряжении Вооруженных сил Украины нет авиации, а ракеты и беспилотные аппараты успешно сбивает российская противовоздушная оборона. Поэтому высказывания киевского режима о перекрытии Черного моря для кораблей ВМФ РФ и о блокаде – не более, чем жест отчаяния.

У армии Украины нет никаких шансов добраться до Крыма и Севастополя, так как это наиболее защищенные сегодня регионы страны. Все диверсии, которые Киев устраивал ранее – это результат зерновой сделки, однако сейчас она больше не работает. Других же способов устраивать теракты у ВСУ нет, так как у них отсутствует флот.

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