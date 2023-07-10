Уролог Рена Малик из Мэрилендского университета в США поделилась с порталом DailyMail советами, которые помогут людям старше 50 лет наслаждаться сексом даже больше, чем в молодости.

По мере старения, уровень половых гормонов в организме мужчин и женщин снижается, что может привести к трудностям в сексуальной жизни или даже потере интереса к интимным отношениям. Однако плохая сексуальная жизнь после 50 лет может привести к различным проблемам со здоровьем, включая плохую память и когнитивные расстройства. Поэтому важно поддерживать активность и интимность даже в зрелом возрасте.

Один из советов специалиста заключается в следящем за принимаемыми лекарствами, так как некоторые из них могут снижать сексуальное влечение. Важно обсудить это с лечащим врачом и, при необходимости, найти альтернативные варианты лекарств.

Доктор Малик отметила, что со временем спонтанное желание заниматься сексом может стать менее распространенным, но ответное желание, возникающее в ответ на сексуальный стимул, остается. Поэтому важно уделить внимание прелюдиям и оральному сексу, которые могут помочь стимулировать сексуальное влечение.

Кроме того, врач рекомендует больше мастурбировать, использовать секс-игрушки, смазки и даже экспериментировать с элементами БДСМ для усиления чувствительности определенных участков тела.