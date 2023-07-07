Жительница британского города Уолласи встретила в парке белку, которая курила электронную сигарету. По словам женщины, зверек скорее всего пристрастился к вейпу.

Портал Daily Star сообщил, что Сэмми Баркер гуляла в парке с племянником Лео Моррисом. Внезапно она увидела белку, которая на первый взгляд что-то грызла. Но подойдя ближе, 33-летняя женщина увидела в лапах зверька вейп.

«Я заметила на земле белку, которая что-то ела, и сначала подумала, что это большой красный перец», – цитирует британку портал Lenta.ru.

Белка испугалась приближающихся к ней людей и быстро взобралась на дерево. Там она устроилась на дереве и начала курить электронную сигарету, крепко сжимая ее лапами.