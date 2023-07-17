Доктор Каран Раджан, работающий хирургом в Национальной службе здравоохранения, сообщил, что размер полового члена мужчины зависит от соотношения длины указательного и безымянного пальцев на его правой руке. Заявление доктора в своем материале приводит портал Daily Mail.

В доказательство своего утверждения доктор Раджан приводит результаты исследования ученых из Сеульского университета, которые были опубликованы в журнале Asian Journal of Andrology. В ходе исследования ученые сравнили разницу в длине между безымянным и указательным пальцами правой руки у 144 мужчин и сопоставили полученные данные с размерами их половых членов.

В результате ученые пришли к выводу, что чем короче указательный палец по сравнению с безымянным, тем больше у мужчины половой член. Связь между размером мужскими гениталиями и размерами безымянного пальца ученые объясняют воздействием тестостерона на формирование плода в пренатальной стадии. Оказалось, что высокий уровень тестостерона в утробе матери приводит к ускоренному росту, как безымянного пальца, так и пениса. Причем данная связь лучше всего выражена на правой руке мужчины.