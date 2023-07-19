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Итальянка тайком проникла к мужу в больницу и занялась с ним сексом на глазах у других пациентов. Британское издание Daily Mail сообщило, что для этого женщина даже украла медицинский халат.

Жительница города Падуя один раз не смогла прорваться к мужу. Она устроила скандал, из-за чего была изгнана с территории медицинского учреждения. Поэтому во второй раз она действовала более хитро. Женщина украла халат, прошла в палату к супругу и занялась с ним любовью прямо на каталке. За этим внимательно наблюдали другие пациенты.

Когда женщину обнаружила медсестра, она заявила, что работает в больнице врачом, но была быстро разоблачена. Ее сдали местной полиции. Отмечается, что итальянка была пьяна, а во время занятий любовью сняла со своего супруга капельницу.

Сейчас она может угодить в тюрьму сразу за несколько преступлений – за подделку личности, кражу медицинского халата и незаконную врачебную деятельность.

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