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Союз России, Китая и КНДР является устрашающим для Запада. Если эти страны объединяться в коалицию, США и НАТО ничего не смогут им противопоставить, пишет издание Daily Express.

К негативным последствиям сотрудничества между Китаем, Северной Кореей и Россией для Запада авторы публикации отнесли возможность легко обходить американские и европейские санкции, вести торговлю оружием и боеприпасами, запускать национальные программы, привлекая квалифицированных специалистов.

Эксперты отмечают, что России вряд ли понадобиться оружие Северной Кореи для конфликта на Украины, так как оно уступает российскому. Однако коалиция все же может создать серьезные проблемы Соединенным Штатам, Великобритании и их союзникам.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу побывал в Северной Корее, где встретился с Ким Чен Ыном и другими представителями власти. Он также побывал на выставке вооружений и техники КНДР.

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