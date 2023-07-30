Военные специалисты из Великобритании готовят подразделения спецназа вооруженных сил Украины для вторжения на территорию Крыма, которое должно состояться еще до Рождества (британцы отмечают с 24 на 25 декабря). Об этом в своем материале сообщает издание Daily Express.

Автор публикации отмечает, что военная операция по захвату Крыма будет включать в себя несколько ударов: с воздуха, моря и суши. Вооруженные силы Украины должны использовать большое количество бронетехники, чтобы сковать российские войска на суше. При этом для отвлечения внимания российских сил, украинская армия будет штурмовать российские позиции сразу на нескольких участках фронта.

С воздуха наступательную операцию должна поддерживать украинская авиация, которой будет поставлен новый пакет дальнобойных ракет из Великобритании, Германии и США. Это позволит нанести множественные удары по российским силам в тылу во время операции. Автор статьи сообщает, что украинские спецназовцы в настоящий момент проходят обучение в боевом лагере, расположенном в Окхэмптоне, доступ куда закрыт не только для общественности, но и для других военных частей.