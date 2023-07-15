Российский военнослужащий родом из Дагестана Руслан Халидов с позывным «Лакец» спас жизни троих офицеров в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на полученное ранение и контузию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рутульского района республики в своем Телеграм-канале.

Как следует из официального заявления, российский боец Халидов Руслан Уруджевич с позывным «Лакец» родом из села Верхний Катрух вывел из зоны обстрела трех офицеров Внутренних войск РФ. При этом Руслан смог довезти офицеров до медицинского пункта, хотя сам получил серьезное ранение шеи и был контужен.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из спасенных офицеров выражает российскому бойцу свою благодарность и называет Руслана настоящим героем. Бойцу с позывным «Лакец» также оказали медицинскую помощь. На кадрах видно, что у российского бойца забинтована голова, шея, левое плечо и руки.