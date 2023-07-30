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Крым в составе России выгоден Западу, поэтому Киев напрасно рассчитывает его вернуть. Эксперт Австралийского института международных отношений Лоик Симоне объяснил, что НАТО использует нынешний статус полуострова, чтобы не принимать Украину в свои ряды.

В издании Conversation аналитик поразмышлял на тему вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Он отметил, что большинство государств выступают против этого, но боле 20 стран все же высказываются «за». Они уверены, что Киев должен быть в НАТО после завершения конфликта.

Однако в дальнейшем они вполне смогут отказать Украине. Для этого будет использоваться Крым и его действующий статус. В Альянсе назовут полуостров спорной территорией, а государства, у которых имеются какие-либо территориальные конфликты, в НАТО не принимаются, что определяется уставом.

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