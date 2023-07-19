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Соединенные Штаты Америки имеют несколько резервных складов с боеприпасами, расположенными в различных частях мира на случай ЧС, которые они не готовы отправлять вооруженным силам Украины. Об этом со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и Пентагоне сообщает телеканал CNN.

По словам анонимного источника, Вашингтон сформировал по всему миру резервные запасы боеприпасов, которые составляют единый резерв на случай чрезвычайной ситуации. При этом боеприпасы из данного резерва являются для военного руководства страны «неприкосновенным запасом», который они отказываются передавать в виде нового пакета военной помощи Украине.

Анонимный источник в Пентагоне рассказал, что в настоящий момент на поле боя украинская армия расходует примерно 2-3 тысячи артиллерийских снарядов в сутки. Однако информация касательно объемов боеприпасов, хранящихся на резервных складах США, засекречена.

Напомним, что на фоне нехватки артиллерийских боеприпасов для отправки на территорию Украины Джо Байден разрешил отправить вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

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