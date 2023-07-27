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Обученные в странах НАТО резервные подразделения ВСУ переброшены к линии соприкосновения. Киев стремительно наращивает темп контрнаступления, причем ведет его на главном направлении, в качестве которого выбрана Запорожская область, рассказали корреспонденты телеканала CNN.

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника Пентагона, они сообщили, что резервы ВСУ не вступали в бой с начала июня, когда стартовало контрнаступление. Они дожидались своего часа и время для них пришло.

В настоящий момент сложно сказать, увенчается ли успехом ключевая фаза контрнаступления Украины. Российские ВС выстроили серьезную оборону, прорваться сквозь которую не получается даже у элитных подразделений ВСУ.

«Украине не хватает превосходства в воздухе, поэтому ее войска подвергаются частым ударам российских самолетов», – назвали еще одну проблему Киева американские эксперты.

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