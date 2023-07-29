На телеканале CNN вышел сюжет о морских дронах, которые украинская армия использовала для террористических атак на Крымский мост и Севастопольскую бухту. Авторы репортажа заявили, что эти безэкипажные катера совсем скоро начнут охоту за российскими боевыми кораблями.

Дрон Magura V5, который используют ВСУ, способен преодолевать расстояния до 800 километров и нести на борту около 300 килограммов взрывчатых веществ. Это полупогружные беспилотники, которые малозаметны, так как большая их часть скрывается под водой. В этом заключается серьезная опасность данного вооружения.

Напомним, удар по Крымскому мосту с помощью морского дрона был нанесен 17 июля. В результате атаки сооружение получило повреждения, погибло два человека. Также Киев задействовал безэкипажные катера для ударов по кораблю «Иван Хурс» 24 мая и по «Приазовью» 11 июня. Обе эти атаки были успешно отражены.