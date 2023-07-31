ВСУ начали второй этап контрнаступления и в два раза увеличили усилия по прорыву российской обороны. Поможет ли им это, в настоящий момент сказать сложно, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитик этого учреждения Джордж Баррос заявил, что разговоры об использовании Киевом всех имеющихся в его распоряжении резервов продолжаются уже несколько дней. Если они соответствуют действительности, то решающая фаза контрнаступления действительно началась.

Эксперт отметил, что с начала операции в июне ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону ВС РФ, пройти минные заграждения, а также справиться с авиацией и артиллерией российских войск, с действиями ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые легко расправляются с бронетехникой. Прорыв с использованием западных боевых машин и сейчас выглядит практически невыполнимой задачей. Но если украинское командование приняло решение удвоить усилия, не исключено, что у него есть какая-то тактика, которая позволит достичь успеха.