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Большая часть программистов, работающих на аутсорсе в Индии, может столкнуться с отсутствие работы из-за бурного развития технологий, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом в своем материале сообщает CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Stability AI Эмада Мостака.

По словам эксперта, бурное развитие ИИ позволяет использовать значительно меньше IT-специалистов при разработке нового программного обеспечения. При этом ИИ повлияет на потерю работы программистами в различных странам по-разному.

Например, на территории Франции работает строгое трудовое законодательство, поэтому вероятность потери работы программистами там относительно небольшая. Однако на территории Индии проживает около пяти миллионов программистов, большая часть которых работает на аутсорсе.

На российском трудовом рынке, по мнению экспертов, нейросети смогут заменить людей таких профессий, как бухгалтер или менеджер по продажам. Однако это произойдет в отдаленной перспективе. При этом развитие ИИ меньше всего грозит таким специальностям, как журналисты, психологи и преподаватели.

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