Частная военная компания «Вагнер» станет частью группировки войск Союзного государства, которая базируется в Белоруссии. Об этом сообщает целый ряд интернет-ресурсов, ссылаясь на проверенные источники в силовых ведомствах.

Финансировать ЧВК будет российская, а не белорусская сторона. Отмечается, что «вагнеровцы» значительно усилят группировку войск и смогут обеспечить безопасность границ Союзного государства. В настоящий момент официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас осуществляется переброска «оркестра» в Белоруссию. ЧВК вернула российскому Минобороны тяжелую технику, поэтому передислокация проводится налегке. Инструкторы компании тем временем уже начали тренировки с военнослужащими белорусской армии, которых будут обучать жестко и в условиях, максимально приближенным к реальным боевым.