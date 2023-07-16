ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Частная военная компания «Вагнер» станет частью группировки войск Союзного государства, которая базируется в Белоруссии. Об этом сообщает целый ряд интернет-ресурсов, ссылаясь на проверенные источники в силовых ведомствах.

Финансировать ЧВК будет российская, а не белорусская сторона. Отмечается, что «вагнеровцы» значительно усилят группировку войск и смогут обеспечить безопасность границ Союзного государства. В настоящий момент официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас осуществляется переброска «оркестра» в Белоруссию. ЧВК вернула российскому Минобороны тяжелую технику, поэтому передислокация проводится налегке. Инструкторы компании тем временем уже начали тренировки с военнослужащими белорусской армии, которых будут обучать жестко и в условиях, максимально приближенным к реальным боевым.

Вам может понравиться

OceanGate закрыла сайт и удалила соцсети после крушения батискафа

После катастрофы батискафа «Титан» владеющая ним компания OceanGate начала заметать все цифровые следы. Ее официальный сайт уже не открывается, а все аккаунты в соцсетях удалены. В социальной сети Twitter страничка

Байден хотел покусать маленькую девочку перед отъездом из Хельсинки

Американский президент Джо Байден напугал маленького ребенка во время общения с сотрудниками посольства и их семьями во время визита в Хельсинки. Такую информацию сообщил телеканал Fox News. Перед посадкой в

Defense News: желание Залужного использовать F-16 приведет к огромным потерям в ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный сильно ошибается, когда заявляет, что Украине нужны F-16 для успеха в контрнаступлении. На самом деле эти истребители ничем не помогут ВСУ, пишет Defense News. Киев вряд