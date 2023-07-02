Частная военная компания «Вагнер», основанная Евгением Пригожиным, по госконтрактам получила сумму, равную почти 858 миллиардов рублей. А холдинг Пригожина «Конкорд» заработал от государства 845 миллиардов рублей за оказание услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского телеведущего Дмитрия Киселева в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». «Это не значит, что столько и заработали, но все же, говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заявил Киселев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Евгений Пригожин смог заработать на поставках продуктов питания в армию около 80 миллиардов рублей. Президент подчеркнул, что содержание «вагнеровцев» находилось на плечах государства.

Напомним, что 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» по приказу Евгения Пригожина зашли на территорию штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону. Группа «Вагнера» начала движение в направлении Москвы. Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением о попытке военного мятежа, назвав данные события «ударом в спину и предательством».