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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе самой обсуждаемой темой стало возможное вступление Украины в Альянс. При этом страны большой семерки хоть и заявляли, что готовы принять нового участника, но не называли никаких сроков, что неимоверно злило украинского президента Владимира Зеленского.

О сложившейся ситуации рассказали западные средства массовой информации.

«Я не думаю, что в наших интересах видеть Украину вооруженной до зубов, крайне националистической и не привязанной к какому-либо западному альянсу и, таким образом, свободной делать все, что она хочет, отметил бывший конгрессмен США Том Малиновски», – пишет обозреватель издания Handelsblatt Фрэнк Шпехт.

Портал Foreign Affairs написал, что вступление Украины в НАТО выгодно для Соединенных Штатов. Но риски для европейских стран в этом случае станут крайне высокими и они перевешивают позицию Вашингтона. Если сейчас принять Украину, придется либо позорно отказываться от гарантий, которые дает блок, либо вступать в вооруженное столкновение с Россией, чего государства Альянса совсем не хотят. Авторы публикации отмечают. Что G7 пора бы уже осознать это и отказаться от приема Киева в блок навсегда.

«[Президент США Джо] Байден не желает предоставлять Украине скорейшее членство в альянсе. Президент взял за основу так называемую израильскую модель, согласно которой США будут оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, но без гарантии того, что они будут использовать военную силу для защиты страны», – сообщила газета The Wall Street Journal.

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