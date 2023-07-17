Надводные беспилотники, атаковавшие Крымский мост – это плавсредства, которые имеют в длину около 5 метров и напоминают катера. Экипаж им не нужен, управление осуществляется через спутник либо через интернет Starlink, сообщил портал РБК.

Дроны можно обнаружить посредством визуального контакта, но проблема в том, что они большее чем наполовину погружаются под воду. Это существенно осложняет выявление движения катеров. Уничтожить их тоже непросто, идеальным оружием являются автоматически гранатометы и летательные беспилотники.

По мнению экспертов, Киев производит такие дроны специально для ударов по Севастополю и особенно по Крымскому мосту, который множество политиков неоднократно называло ключевой целью.

Напомним, что в результате террористической атаки погибли муж и жена. Их дочь 14 лет находится сейчас в больнице с серьезными ранениями. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.