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Аудитория немецкого издания Die Welt подвергла критике членов Евросоюза, которые своим саммитом, организованным в Латинской Америке, хотели отправить послание российскому президенту Владимиру Путину. ЕС в такой способ пытались заявить о единстве стран в вопросе конфликта на Украине.

Один из читателей издания написал, что Запад вводит бессмысленные санкции, которые ни к чему не приводят и тратит деньги своих налогоплательщиков не на их нужды, а на Украину. Другой подчеркнул, что на саммите в Латинской Америке Евросоюз потерпел неудачу в своих стремлениях.

Еще один из пользователей выразил мнение, что Никарагуа, Венесуэла, Куба – это страны, пострадавшие от действий американцев. А ЕС, исполняющий роль вассала США, предлагает «обниматься».

Ранее в издании Politico появился материал, что на саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками мероприятия разгорелся сильный спор по поводу позиции по украинскому вопросу. Представителям ЕС не удалось заставить страны сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна осудить действия России в отношении Украины.

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