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Издание Breitbart рассказало в очередной публикации, что для прекращения потока украинских беженцев в Европу Киеву нужно предоставить еще больше оружия и денег. Американские читатели не смогли сдержать своего возмущения.

Так, пользователь Autonomo написал, что Украина докатилась до наглого шантажа и ставит условия, получая при этого новые партии вооружений.

«Я предлагаю вот что: никакого больше оружия, и к чертям эту Украину! Меня такой расклад устраивает», – добавил Mark_Bristol_IN.

Читатель zagnut64 иронично напомнил, что СМИ совсем недавно писали об украинских «победах», поэтому непонятно, зачем Киеву снова понадобилось оружие.

«Режим Зеленского опускается до все более откровенной лжи, лишь бы сохранить западную поддержку», – подвел итог обсуждению LuciusAnnaeusSeneca.

Большинство комментаторов высказали мнение, что Украина должна переходить к мирным переговорам и завершать конфликт, а не выпрашивать помощь у Запада.

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