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Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных о том, что ситуация тяжелая, указывают на скорое поражение ВСУ. Таким образом киевский режим готовит иностранные СМИ и западных партнеров к сдаче.

Читатели американского издания Breitbart прокомментировали подобные высказывания и пришли к выводу, что Украина постепенно осознает бесполезность попыток контрнаступления.

Впрочем, так думают не все пользователи. К примеру, Liberum_oratio уверен, что президент Зеленский просто создает повод для очередной поездки по миру “с протянутой рукой”.

Eff Tupp интересуется, сколько Западу еще надо выбросить на ветер миллиардов долларов и евро, чтобы понять, что Украину они не спасут.

Тем же вопросом задается и читатель Akira sendoo. Он не может понять, зачем Соединенным Штатам спонсировать крах Украины, а также насколько она плоха, если столь серьезная военная помощь не оказывает никакого влияния на ход российской специальной операции.

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