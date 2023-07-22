Количество пострадавших в результате аварии в торговом центре «Времена года» в Москве достигло 9 человек. Четверо сотрудников супермаркета погибли, эту информацию уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Представители экстренных служб рассказали, что еще 18 человек заблокированы в торговом центре и не могут его покинуть. При этом они находятся в помещении, в котором им ничего не угрожает.

Пятерых пострадавших с ожогами доставили в медицинское учреждение. Остальным помощь врачей была оказана на месте.

Напомним, что в субботу на первом этаже торгового центра «Времена года» прорвало трубу транзитного трубопровода МОЭК. На сотрудников и посетителей ТЦ хлынул кипяток. У одной из работниц произошел сердечный приступ, одного человека пока не удается найти.