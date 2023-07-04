РИА Новости сообщает еще о двух беспилотных аппаратах, сбитых системой ПВО России в Новой Москве. Количество уничтоженных БПЛА таким образом достигло четырех.

Один из дронов-камикадзе, запущенных украинскими боевиками, атаковал административное зданию в Кубинке под Москвой. По информации агентства, пострадавших от атаки нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рано утром 4 июля стало известно об атаке четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на Новую Москву и Подмосковье. Все дроны были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Напомним, ВСУ не в первый раз задействует беспилотники для ударов по столице и Московской области. ПВО эффективно справляется с угрозами. Эксперты все же считают, что система должна быть усилена, чтобы вообще не пропускать дроны к населенные пункты Подмосковья.