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В усадьбе Шуваловского дворца в Парголово Выборгского района появится новая школа. Предварительно здание будет отремонтировано компанией Element development, которая приобрела проект реновации.

Глава компании Виталий Коробов рассказал, что в отреставрированных зданиях Большого и Малого дворцов разместится частный учебный центр, в котором помимо школы, будет еще и детский сад. Рядом с ним будут возведены рекреационные апартаменты.

Сейчас девелопер проводит переговоры с потенциальными исполнителями работ, рассчитанных на три года. Коробов сообщил, что отремонтированное здание не будет отличаться от оригинала.

«Мы используем исторические фотографии, чтобы вернуть историческое наследие», пояснил генеральный директор Element development.

Также он добавил, что в образовательном центре будут работать крупнейшие российские операторы, что позволит обеспечить высокий уровень учебного процесса.

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