Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо обязательно ответить на провокацию, которую устроили грузины во время прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими гражданами на борту.

По словам депутата, это было выгодно «неким силам», желающим создавать конфликтные ситуации вокруг России. Поэтому они любыми способами совершают провокации. Он подчеркнул, что подобные митинги имеют спонсоров, которым выгодна шумиха, чтобы показать миру свое недовольство Россией. «Это в первую очередь провокация. Конечно, на это нужно реагировать», – заявил Алексей Чепа.

Напомним, что грузинские оппозиционеры устроили акцию в порту Батуми во время прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого пребывали российские туристы. Отмечается, что протестующие грузины закидали микроавтобысы с пассажирами Astoria Grande, выезжающие из порта, пластиковыми бутылками и яйцами. В результате данного инцидента Грузия была исключена из списка остановок маршрута Astoria Grande.