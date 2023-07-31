ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что необходимо обязательно ответить на провокацию, которую устроили грузины во время прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими гражданами на борту.

По словам депутата, это было выгодно «неким силам», желающим создавать конфликтные ситуации вокруг России. Поэтому они любыми способами совершают провокации. Он подчеркнул, что подобные митинги имеют спонсоров, которым выгодна шумиха, чтобы показать миру свое недовольство Россией. «Это в первую очередь провокация. Конечно, на это нужно реагировать», – заявил Алексей Чепа.

Напомним, что грузинские оппозиционеры устроили акцию в порту Батуми во время прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого пребывали российские туристы. Отмечается, что протестующие грузины закидали микроавтобысы с пассажирами Astoria Grande, выезжающие из порта, пластиковыми бутылками и яйцами. В результате данного инцидента Грузия была исключена из списка остановок маршрута Astoria Grande.

Вам может понравиться

Военный эксперт Дандыкин объяснил цели ВСУ при атаках на гражданские объекты РФ

Удары ВСУ по гражданским объектам на территории России – это попытка отвлечь внимание украинцев от происходящего в зоне специальной военной операции. Там Киев терпит одно поражение за другим и стремится

Опубликованы кадры с последствиями удара по зданию СБУ в Днепре

Через несколько часов после террористической атаки Киева на Таганрог ответный удар «прилетел» по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Издание «Царьград» опубликовало апокалиптические кадры поражения цели ракетой «Искандер». На них

CNN: Киев усилил натиск, что может указывать на начало решающей фазы контрнаступления ВСУ

ВСУ начали второй этап контрнаступления и в два раза увеличили усилия по прорыву российской обороны. Поможет ли им это, в настоящий момент сказать сложно, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой