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В эфире передачи «Мужское/женское», выходящей на «Первом канале», житель Челябинской области  Виктор Щербаков рассказал, что не желает выплачивать алименты своей неродной дочери Александры. Стоит отметить, что долг уже составил более двух миллионов рублей.

Он рассказал, что ему несколько лет назад была подброшена записка о том, что девочка не является его биологической дочерью. Мужчина сдал тест ДНК, алименты были сняты частично, но долг не был аннулирован.

Другие участники программы заявили, что Щербаков знал, что девочка не была его родной дочерью. Они рассказали, что ее мать просила Виктора при разводе отказаться от родительских прав. Тогда бы она смогла получать пособие на ребенка от государства. Однако мужчина не захотел этого сделать, и женщина подала на алименты.

Мужчина не выплачивал алименты ребенку на протяжении многих лет. В итоге долг вырос в сумму более чем два миллиона рублей. Во время участия в передаче Виктор прошел тест на полиграфе, согласно которому эксперт сделал вывод: мужчина знал изначально, что ребенок не является его биологическим.

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