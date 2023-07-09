Современный чат-бот ChatGPT способен не только успешно сдать выпускной экзамен в любом ВУЗе, но также легко может притворится живым человеком, если его попросить об этом. Однако мало кто знает, что первый чат-бот на основе ИИ был создан в далеком 1966 году и назвался ELIZA.

Профессор Массачусетского технологического института Джозеф Вейценбаум разработал специальную диалоговую компьютерную программу ELIZA (термина чат-бот в то время еще не придумали) в далеком 1966 году. Цель ученого заключалась в создании программы, которая способна была бы пройти знаменитый тест математика Алана Тьюринга. В итоге свое детище Вейценбаум назвал «пародией на психотерапевта».

В современном мире многие эксперты считают именно программу ELIZA первой, которая смогла пройти успешно тест Тьюринга. При этом даже современный чат-бот ChatGPT считает диалоговую программу ELIZA своим предком и признает, что она обладала признаками ИИ. Хотя современный ChatGPT основан на глубоком обучении и нейронных сетях, а также имеет доступ к большим объемам данным и вычислительным мощностям, все же использует схожие с программой ELIZA шаблоны и правила обработки входящих запросов на естественном для человека языке.