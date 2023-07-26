Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры своим решением об отправке на Украину кассетных боеприпасов и выпустили дьявола. Военный эксперт издания CGTN Синь Пин уверен, что этим Вашингтон в очередной раз навредил только украинцам.

Поставки все более опасных видов вооружения окончательно хоронят надежды украинцев на возвращение к мирной жизни. Каждое новое решение о пакетах военной помощи от США и НАТО лишь провоцирует эскалацию конфликта, уверен обозреватель.

Также он отмечает, что кассетные боеприпасы станут для жителей Украины ночным кошмаром, который затянется на многие десятилетия. Соединенные Штаты подобными решениями демонстрируют, что им абсолютно наплевать на жизни мирного населения. Урегулирование конфликта дипломатическим путем их тоже совершенно не интересует. И можно предсказать, что кассетные бомбы – это далеко не последний дьявол, выпущенный Вашингтоном из ящика Пандоры.