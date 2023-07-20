Президент России Владимир Путин пойдёт до конца, чтобы избежать участи, которая постигла страны Европы. Элиты западных стран уже довольно давно успешно реализуют там план по уничтожению идентичности народов. Такое мнение высказал у себя на ютуб-канаде экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Его цитирует РИА “Новости”.

По словам специалиста, таким же образом западные элиты хотят ослабить и Россию. Если их план удастся, что Запад получит доступ к огромным природным запасам страны: углеводородному сырью, полезным ископаемым и продовольствию.

В то же время Макгрегор отметил, что это отлично понимают и в Москве, поэтому президент Владимир Путин сделает всё возможное, чтобы такой сценарий не претворился в жизнь. Идентичность народов уже успешно стирают в странах Западной Европы, добавил бывший советник главы Пентагона.

Военный конфликт между Москвой и Киевом эксперты уже давно рассматривают не как противостояние двух стран, а как более глобальное противостояние России с государствами Запада. Те напрямую не участвуют в конфликте, однако поставляют киевскому режиму вооружение и средства на продолжение боевых действий, стремясь нанести “стратегическое поражение России”.