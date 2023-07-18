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Действующий президент Украины Владимир Зеленский довёл страну до критического состояния. Причём сами украинцы это отлично понимают и могут высказать недоверие действующему лидеру на выборах. Их нужно провести как можно скорее. Так считает бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин – сообщает РИА “Новости”.

В своём блоге на видеохостинге YouTube, Соскин призвал отменить на Украине военное положение. Это позволит в кратчайшие сроки провести досрочные выборы президента. Экс-советник Кучмы отметил, что украинцы уже не знают, как жить: нужно либо идти умирать на фронт, либо испытывать голод и лишения – средств порой не хватает даже на базовые продукты питания, при том что цены на Украине постоянно растут.

Соскин также выразил мнение, что если политический курс, который установил действующий президент страны, продолжится, то Украина со временем станет “кладбищем имени Зеленского”.

По действующему на Украине законодательству, выборы президента страны должны состояться в конце марта 2024 года. Однако на время действия военного положения в стране все голосования отменены. Таким образом, если военное положение продлится до весны следующего года, выборы нового президента Украины могут и не состояться.

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